Consentido de José Francisco D’Angelo “Voló” en su ejercicio para su próxima salida

Suscríbete a nuestros canales

Con el inicio de la breve pero intensa temporada de una semana en el hipódromo de Kentucky Downs, la ciudad de Franklin, Kentucky, se prepara para recibir a los mejores profesionales de la hípica tanto de Estados Unidos como de Europa.

José Francisco D’Angelo está listo para el pequeño mitin

A partir del jueves 28 de agosto y hasta el 10 de septiembre, este prestigioso escenario de carreras albergará una serie de competencias selectas que prometen emoción y alto nivel competitivo. Durante este periodo, se repartirán más de 35 millones de dólares en premios, atrayendo a jinetes, entrenadores y propietarios de renombre que buscan consolidar su prestigio y llevarse importantes reconocimientos en las pistas, entre ellos José Francisco D'Angelo.

Kentucky Downs, conocido por su trazado único y su superfice de césped con pendientes, se reafirma, así como uno de los destinos más destacados en el calendario hípico internacional.

José Francisco D’Angelo buscará repetir el triunfo logrado el 2024

El entrenador venezolano José Francisco D’Angelo se prepara para repetir su destacada actuación en la próxima temporada de Kentucky Downs, tras haber conquistado la pasada edición del Aristocrat Franklin-Simpson Stakes (G1), una carrera valuada en dos millones de dólares, con su ejemplar Howard Wolowitz.

Este último realizó un entrenamiento destacado el viernes 22 de agosto en Saratoga, donde completó una pasada de 800 metros en 46.6 segundos, siendo el más rápido entre los 115 caballos que entrenaron esa distancia ese día.

Howard Wolowitz, que ha competido una sola vez esta temporada, participó en febrero en el prestigioso festival de la Saudi Cup, donde finalizó en décimo lugar en la Turf Sprint (Gr2) en el hipódromo King Abdulaziz Racecourse, en Arabia Saudita. Este hijo del semental Munnings ha mantenido una rigurosa preparación en Gulfstream Park y ha realizado sus últimos cuatro entrenamientos en Nueva York, demostrando estar en plena forma para su próxima competencia.

El Aristocrat Franklin-Simpson Stakes (G1) está programado para el sábado 6 de septiembre en Kentucky Downs, y Howard Wolowitz llega con una campaña sólida que incluye tres victorias en siete presentaciones, acumulando ganancias por valor de 1.349.960 dólares para sus propietarios, Gold Square LLC. Este evento se perfila como una oportunidad para que D’Angelo y su ejemplar continúen dejando su huella en la élite de las carreras de caballos.