Kate Cassidy emociona con este gesto por el cumpleaños de Liam Payne

En el que habría sido el 32.º cumpleaños de Liam Payne, su novia Kate Cassidy decidió rendirle un homenaje profundamente personal. Con voz quebrada y el corazón en la mano, compartió en Instagram un video donde aparece horneando un pastel con una sola vela.

El clip fue acompañado de la melancólica melodía de “Fade Into You” de Mazzy Star. Al soplar la vela, se escucha el crujir de su alma, mientras sus palabras expresaban su sentimiento por el fallecido cantante.

Kate Cassidy y su dedicatoria a Liam

“Feliz cumpleaños Liam, sé que sigues teniendo el diente más dulce en el cielo… Hice lo mejor que pude aquí, pero lo que cuenta es la intención. ¡Disfruta!”, escribió en la descripción del post.

Durante el mismo día, Cassidy también publicó un montaje emotivo con imágenes felices de su vida junto a Liam, compartidos en momentos de risas, aventuras e intimidad, acompañado de un mensaje desgarrador.

“8.29.93. Un día especial para la alma más especial. Te extraño tanto. Feliz cumpleaños Liam. Ojalá pudiéramos celebrarlo juntos. Supongo que será en la próxima vida”, fueron sus palabras.

Este tributo cobra aún más fuerza si recordamos cómo Payne falleció trágicamente en octubre pasado, tras caer de un balcón en Buenos Aires, mientras la pareja vivía una relación profunda y comprometida desde 2022.

El eterno amor de Kate por Liam

Desde su participación en podcasts, donde confesó que el ex One Direction fue “su alma gemela”, hasta su vínculo con recuerdos tangibles como un vestido que pertenecía a eventos felices vividos juntos, la influencer ha convertido el duelo en un acto de amor y fuerza emocional.

Según ella, señales como el número “444” (un símbolo de guía que usaba Payne) siguen apareciendo en su vida como confirmación de su presencia.