MLB: Yankees igualan a Dodgers y Astros en este apartado histórico

La temporada 2025 de la MLB ha sido testigo de un poder ofensivo extraordinario desde el primer inning. Este año, los Yankees de New York comandante el renglón de jonrones en la primera entrada con 42, esta cifra le permitió igualar a los Dodgers de Los Ángeles (2021) y Los Astros de Houston (2022).

Ranking de HR en el 1er inning

Haciendo un repaso por la lista histórica de más jonrones en el primer episodio se encuentran los Bravos de Atlanta en el 2023, quienes lideran el ranking con la cantidad de 47 jonrones. Números que refleja su capacidad para empezar los partidos con un golpe contundente y marcar el ritmo desde el primer momento.

Muy de cerca les siguen los Rojos de Cincinatti de 2019 con 46 cuadrangulares y los Dodgers de 2023 con 43. La lista se completa con un triple empate en el cuarto lugar, con 42 jonrones, protagonizado por los Yankees de 2025, los Astros de 2022 y los Dodgers de 2021.