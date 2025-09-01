MLB: Aaron Judge sigue superando a estas leyendas de los Yankees de Nueva York

Suscríbete a nuestros canales

Los Yankees de Nueva York no pudieron concretar la barrida de cuatro compromisos en la serie ante los Chicago White Sox, luego de su derrota del domingo 31 de agosto. Sin embargo, Aaron Judge estableció una nueva marca con su destacada actuación ofensiva y sigue aumentando su legado en los principales departamentos de esta organización.

El pelotero de 33 años se ha reencontrado con su mejor versión desde la caja de bateo en el momento en el que su equipo más lo necesita. En el compromiso del domingo, se fue de 5-3 con dos anotadas, una remolcada y un cuadrangular.

Con este jonrón, llegó a 359 vuelacercas de por vida con la camiseta de los “Bombarderos”, cifra que lo catapultó al selecto grupo de los cinco máximos toleteros con mayor poder de la franquicia. Además, ya tiene 42 batazos de vuelta completa y aún resta un mes completo de la campaña regular.

Aaron Judge – Yankees de Nueva York

El récord absoluto sigue en manos de Babe Ruth, dueño de 659 cuadrangulares con el uniforme neoyorquino. Le siguen Mickey Mantle con 536, Lou Gehrig con 493 y Joe DiMaggio con 361. Con su nuevo registro, el “Juez” dejó atrás a Yogi Berra (358) y se convirtió en el quinto pelotero con más jonrones en la historia de la organización más ganadora de este deporte.

Por si fuera poco, está a solo dos cuadrangulares de igualar a Joe DiMaggio (361) en el cuarto lugar. Tomando en cuenta esto, todo parece indicar que seguirá escalando posiciones en uno de los departamentos más importantes dentro de los Yankees, que se caracterizan precisamente por su poder para sacar la pelota del parque.

Finalmente, Aaron Judge es una de las figuras más emblemáticas de esta era para la organización de los Yankees de Nueva York. Desde su debut en 2016, no ha hecho otra cosa que establecerse como uno de los mejores peloteros de este deporte.