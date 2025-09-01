Estos los mejores bonos clase 2026 de MLB

Suscríbete a nuestros canales

Una nueva generación de peloteros latinoamericanos están por llegar al sistema de MLB. La clase internacional 2026 ya comienza a tomar forma con algunos de los preacuerdos más destacados del mercado de prospectos, con varios venezolanos como protagonistas.

Entre los jugadores que apuntan a convertirse en promesa en el diamante destaca Luis Hernández, que habría llegado a un preacuerdo de $5.0 millones de dólares con los Gigantes de San Francisco, de acuerdo con el analista Wilber Sánchez. El criollo luce con el bono más alto entre los prospectos internacionales de la clase 2026.

Junto a el venezolano, Wandy Asigen (República Dominicana) firmaría con los Yankees de Nueva York por 4.3 millones de dólares, mientras que Francisco Rentería (Venezuela) se uniría a los Phillies de Philadelphia por 4.0 millones, confirmando el alto nivel de inversión que están haciendo las organizaciones de Las Mayores en jóvenes promesas para la venidera fecha de firmas, que se realizará en enero del próximo año.

Mejores bonos de la Clase 2026

Luis Hernández - $5.0M (San Francisco Giants) - Venezuela Wandy Asigen - $4.3M (New York Yankees) - República Dominicana Francisco Rentería - $4.0M (Philadelphia Phillies) - Venezuela Angeibel Gómez - $3.3M (Kansas City Royals) - Venezuela Ángel Núñez - $3.0M (Cincinnati Reds) - República Dominicana Emanuel Luna - $2.3M (St. Louis Cardinals) - República Dominicana Elian Rosario - $1.8M (Texas Rangers) - República Dominicana

Estos movimientos dejan ver que los equipos ya están apostando fuerte por asegurar el talento internacional desde temprano, consolidando así sus planes de desarrollo a largo plazo en las Grandes Ligas.