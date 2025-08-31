Aaron Judge iguala con esta leyenda Yankee en este importante renglón (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

La superestrella de los Yankees de Nueva York, Aaron Judge, disparó este domingo su cuadragésimo tercer (43) jonrón de la temporada 2025, en el enfrentamiento ante los Medias Blancas de Chicago. Encuentro que se llevó a cabo en el Rate Field, casa del conjunto de Illinois, ante 26.624 aficionados.

Con este jonrón, Judge iguala el quinto puesto de todos los tiempos para un jugador de los Yankees con el histórico Yogi Berra; y se pone a solo tres de otra leyenda neoyoquina, Joe DiMaggio.

Este es el tercer jonrón de Judge en los últimos siete juegos. El slugger está a tres boletos de llegar a los 100 por cuarta vez. También está a tres impulsadas de las 100 por cuarta vez en su carrera.

El batazo de Aaron Judge

Corría la parte alta de la primera entrada, cuando el bateador designado llegó al plato para tomar su primer turno del compromiso ante los lanzamientos del zurdo venezolano Martín Pérez. Para ese momento, el compromiso se encontraba empatado a cero (0).

Con un out en la pizarra y en cuenta de dos strikes sin bolas, Pérez dejó un cutter de unas 87 millas por hora en todo el centro del homeplate, lanzamiento que judge no dejaría pasar y haría swing para conectar la pelota a lo más profundo del jardín central.

De acuerdo con las métricas de Major League Baseball (MLB), el estacazo de Aaron Judge tuvo una velocidad de salida de 112.6 millas por hora y recorrió 426 pies de distancia.

Sus números

Aaron Judge se encuentra en su décima temporada en Las Mayores, todas con los “Mulos del Bronx”. El patrullero tiene un promedio vitalicio de .292, con 1175 hits, 358 jonrones y 813 carreras impulsadas.

Hasta el momento cuenta con línea ofensiva de .324/.443/.666 (Avg/Obp/Slg); en 460 apariciones al bate, la superestrella neoyorquina ha conectado 149 imparables, 43 cuadrangulares, anotado 110 e impulsado 97. Ha recibido 97 boletos y 143 ponches.