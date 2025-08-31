Lenyn Sosa clave protagonista en triunfo ante los Yankees de Nueva York

Suscríbete a nuestros canales

Los Medias Blancas de Chicago disputaron su jornada dominical en el Guaranteed Rate Field de Illinois para enfrentar a unos Yankees de Nueva York que tuvieron una buena semana y pelean por el liderato de su división.

La escuadra local se haría con el triunfo en las últimas entradas por un marcador de tres carreras por dos. Tras un reñido juego de pelota, el venezolano Lenyn Sosa se encargaría de marcar la diferencia.

En la octava entrada, con dos outs y cuenta de una bola y dos strikes, el oriundo de Puerto Ordaz despacharía un sólido cuadrangular por todo el jardín central para romper el empate entre Medias Blancas y 'Los Mulos del Bronx'.

Este es su decimoctavo bambinazo en lo que va de año, donde también ha registrado un promedio de bateo de .269 con sesenta y un carreras remolcadas y cuarenta y cinco anotadas, siendo uno de los más importantes de su equipo.