Lenyn Sosa no para de batear y sigue rumbo a la mejor temporada de su carrera (+Numeritos)

No cabe duda de que la temporada 2025 ha sido un auténtico desastre para los Medias Blancas de Chicago, equipo que ya está a punto de quedar eliminado de manera oficial de la carrera por la postemporada. Sin embargo, en un año tan malo, hay un rayo de esperanza que ha sabido brillar dentro de la organización: Lenyn Sosa.

Luego de una exitosa campaña 2024/25 en lo individual con los Leones del Caracas en Venezuela, en donde bateó para .392/.451/.765/1.216, el criollo regresó a Grandes Ligas con una mentalidad realmente formidable, lo que lo ha empujado a vivir la que ha sido, de momento, la mejor zafra de su carrera en la Gran Carpa.

Este lunes 25 de agosto, Lenyn Sosa fue una de las grandes figuras ofensivas de Chicago en el triunfo aplastante ante Kansas City, por pizarra de 7-0. El venezolano conectó par de imparables, y sigue rumbo a romper sus marcas personales en los diversos promedios ofensivos que existen.

Lenyn Sosa, mejor que nunca

En el primer duelo de la serie ante los Reales de Kansas City, Lenyn Sosa alineó como cuarto bate y segunda base de los Medias Blancas de Chicago, y su actuación fue para enmarcar. El oriundo de Puerto Ordaz se fue de 4-2, con un sencillo, un doble y par de carreras impulsadas, además de una anotada, para ser uno de los mejores jugadores de la ofensiva de su equipo.

De esta manera, el criollo subió sus promedios de la temporada a .272/.299/.442/.741, y de momento, está superando por amplio margen lo que hizo en 2024, cuando bateó para .254/.283/.359/.642, números que eran los mejores que había logrado en su corta carrera en Las Mayores.

Además, Lenyn Sosa ostenta también en su cuenta nada más y nada menos que 17 vuelacercas, 112 imparables, 35 extrabases, 59 carreras impulsadas y 44 anotadas, por lo que se puede decir que poco a poco se ha afianzado como un nombre importante en las Grandes Ligas.