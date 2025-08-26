Venezolano toma rol protagónico en Milwaukee con increíbles registros (+video)

Suscríbete a nuestros canales

Los Cerveceros de Milwaukee siguen consolidados como el mejor equipo en la presente temporada de las Grandes Ligas. El equipo William Contreras y compañía venció sin problemas (7-5) a los Cascabeles de Arizona en el inicio de una serie de tres encuentros.

Pese a la baja de Jackson Chourio, la novena ha destacado y la presencia de los venezolanos ha sido clave. Además de la notable participación de Contreras, Andruw Monasterio también ha mostrado su poderío con el madero y ha tomado un rol protagónico en los últimos partidos.

El utility la desapareció por tercera vez en la presente campaña y fue determinante en el triunfo de la franquicia de Wisconsin. El campocorto la mandó a volar por el jardín izquierdo a una distancia de 404 pies y sentenció una jornada productiva tras ligar de 4-2 con dos remolcadas y par de anotaciones.

Andruw Monasterio explota con el madero

Monasterio está viviendo uno de los mejores momentos ofensivos en su carrera en Las Mayores. Después de su producción contra los D-backs, el criollo elevó sus registros a .406 de promedio al bate, dos jonrones, cuatro dobles y ocho remolcadas en los últimos 14 partidos.

El de Barlovento ha aprovechado al máximo las oportunidades de su dirigente para brillar en la MLB. El ficha de Caribes de Anzoátegui en la LVBP cuenta con un average de .272, tres vuelacercas, 13 impulsadas, 16 anotadas, 22 hits, .322 en porcentaje de embasado (OBP) y un OPS de .779 en 81 turnos.

Monasterio se ha consolidado como utility de los Brewers en 2025 con hasta cinco posiciones jugadas a la defensivas. El pelotero ha destacado más en el campocorto con un porcentaje de fildeo de .976, un error, 24 asistencias y tres doble plays en 112.0 entradas laboradas.