MLB: Noche brillante para Andrés Giménez en el Rogers Centre

Los Azulejos de Toronto enfrentaron este lunes a los Mellizos de Minnesota en el Rogers Centre de Canadá, donde se impusieron por diez carreras a cuatro para mantener su liderato en la División Este de la Liga Americana.

Una de las grandes figuras del compromiso fue el venezolano Andrés Giménez, quien se lució en tan solo su primer turno al bate al conectar un potente cuadrangular en la segunda entrada para poner el marcador cinco carreras por cero.

Posteriormente, en el cuarto acto, tuvo la oportunidad de conectar un sencillo para después robarse la segunda almohadilla. Tras un sencillo de George Springer, logró anotar una carrera más para su equipo.

Tendría otro turno al bate en el sexto capítulo, cuando recibió un boleto. Avanzaría a tercera luego de que Nathan Lukes sonara un doble y, ante un imparable de Vladimir Guerrero Jr, se dirigió hacia la goma.

Actuación estelar

Si bien su actuación no fue perfecta, pues lo retiraron con un elevado en el octavo episodio, se fue de 3-2 con un cuadrangular, un sencillo, un boleto, tres carreras anotadas y una remolcada.

De este modo, deja su promedio de bateo en .220 con seis bambinazos, veinticinco carreras impulsadas y treinta y dos anotadas, además de doce intentos exitosos de robo de base y .627 de OPS. Sin embargo, en sus últimos 20 juegos, ha tenido una actuación notable al batear para .321 de promedio con .884 de OPS.