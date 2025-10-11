¿Quién es Tori Penso? La árbitro del amistoso entre Venezuela y Argentina

Suscríbete a nuestros canales

El amistoso entre las selecciones de Venezuela y Argentina en Miami fue un partido especial. Más allá del marcador de 1-0 a favor de la Albiceleste, el duelo en el Hard Rock Stadium marcó un hito con la actuación de la colegiada estadounidense Tori Penso.

Y es que su designación como árbitra principal para este juego de selecciones mayores reafirmó su estatus como una de las figuras más influyentes y pioneras del arbitraje en el fútbol contemporáneo. Además, demostró que la élite del fútbol masculino tiene un nuevo horizonte, donde el talento y la determinación rompen cualquier barrera de género.

Tori Penso y una carrera meteórica

La historia de Mary Victoria Penso, nacida en Florida, comienza lejos de los grandes estadios. Empezó a arbitrar a los 14 años, siguiendo los pasos de sus hermanos y buscando ganarse su propio dinero. Sin embargo, su carrera tuvo un impasse mientras se enfocaba en el marketing.

Todo cambió en 2019. Como madre de tres niñas, Penso tomó la firme decisión de convertir el arbitraje en su profesión a tiempo completo. Este acto de fe marcó el inicio de un ascenso meteórico. Su nombre resonó con fuerza en 2020 al convertirse en la primera mujer en pitar un partido de la temporada regular de la Major League Soccer (MLS) en más de veinte años, un precedente que abrió la puerta para otras grandes hazañas.

Desde ese debut histórico, el currículum de Tori Penso se ha llenado de designaciones de altísimo calibre, demostrando su capacidad para manejar la presión de los grandes escenarios. Internacional desde 2021, su trayectoria incluye participaciones en torneos importantes a nivel global:

Finalista de un Mundial: Se encargó de impartir justicia en la tensa y emotiva final de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023 entre España e Inglaterra.

En la élite masculina: Tori Penso se convirtió en la única mujer árbitro principal en el Mundial de Clubes de la FIFA 2025 . Allí, dirigió los partidos de la fase de grupos entre la Juventus y el Al Ain, así como el de Borussia Dortmund v Ulsan HD.

. Allí, dirigió los partidos de la fase de grupos entre la Juventus y el Al Ain, así como el de Borussia Dortmund v Ulsan HD. Presente en las Eliminatorias: La estadounidense ha actuado en algunos encuentros premundialistas de la CONCACAF, rumbo al Mundial 2026.

Su labor va más allá del reglamento. En el amistoso entre Argentina y Venezuela, Tori Penso se lució al llevar el ritmo del partido con personalidad, confirmando que su nombre ya está escrito en la historia grande. Esto, sin dudas, simboliza un avance significativo en la igualdad y profesionalización del fútbol mundial.