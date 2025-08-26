Junior Caminero rompió récord de más de 70 años en Grandes Ligas (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Junior Caminero continúa viviendo una temporada 2025 de Grandes Ligas realmente histórica, sin duda hasta ahora la mejor de su joven carrera. El dominicano de los Rays de Tampa Bay sonó dos jonrones el pasado lunes 25 de agosto y llegó a 39 en el año.

El tercera base de 22 años va rumbo a su primera campaña de 40 o más vuelacercas, algo que sin duda es muestra de su trabajo y las ganas que tiene de brillar en el mejor beisbol del mundo. Con sus 39 estacazos de vuelta completa, estableció una marca para jugadores de República Dominicana, superando a nada más y nada menos que Albert Pujols.

Después de siete décadas, Junior Caminero hace historia

Caminero continúa demostrando por qué es una de las joyas jóvenes más emocionantes del béisbol. Según reportó el periodista Francys Romero, el dominicano se convirtió en el primer tercera base desde 1953 en conectar 11 cuadrangulares durante el mes de agosto antes de cumplir 23 años. Su poder descomunal y consistencia ofensiva lo han catapultado a un lugar histórico dentro de la posición, tradicionalmente dominada por grandes nombres.

Este logro no solo subraya el talento de Caminero, sino también el impacto inmediato que está teniendo a tan corta edad. Con apenas 22 años, su producción ofensiva refleja un potencial de superestrella que lo perfila como pieza fundamental para el futuro de su equipo. Cada jonrón en agosto lo acercó más a una élite que pocos alcanzan, reafirmando que su nombre ya empieza a escribirse en los libros de récords de las Grandes Ligas.

Luego de esa jornada productiva en Cleveland, Junior Caminero cuenta con 128 hits, entre ellos 22 dobles y 39 jonrones. Además, cuenta con 94 carreras remolcadas, 79 anotadas y promedio de .261.