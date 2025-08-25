MLB: Junior Caminero vs Jasson Domínguez contraste de inicios en Las Mayores

Suscríbete a nuestros canales

Junior Caminero y Jasson Domínguez son sinónimos de contrastes entre jóvenes en Grandes Ligas. Uno está dando pasos firmes para ser top en la liga; el otro intenta dar uno para ser importante en su equipo. Ambos representan el camino del pelotero joven en una liga competitivo.

Incluso el camino para llegar a Las Mayores fue diferente para ambos dominicanos: Caminero recibió un bono de 87 mil dólares, mientras que Domínguez recibió 5.1 millones de dólares. El incentivo de ambos era diferente, pero lograron llegar a la élite del beisbol en los Estados Unidos.

Ahora bien, que el rendimiento de ambos peloteros ha sido igual de desproporcionado como sus bonos. Mientras Junior está transformándose en la nueva cara dominicana de los bateadores de poder; Domínguez está batallando para ser una pieza regular con Yankees de Nueva York.

Números de Junior Caminero vs Jasson Domínguez en 2025

La temporada 2025 es un fiel reflejo del nivel de ambos peloteros dominicanos. Los dos están en sus temporadas completas con Rays de Tampa Bay y Yankees de Nueva York; pero además, son titulares con mucha regularidad, sin embargo, el rendimiento es muy desigual.

Números de Junior Caminero en 2025

- 124 juegos, 486 turnos, 75 anotadas, 124 hits, 21 dobles, 37 jonrones, 91 impulsadas, 31 boletos, 107 ponches, 6 bases robadas, .255 promedio, .298 OBP, .527 SLG, .825 OPS

Números de Jasson Domínguez en 2025

- 106 juegos, 352 turnos, 51 anotadas, 90 hits, 16 dobles, 1 triple, 9 jonrones, 40 impulsadas, 39 boletos, 108 ponches, 21 bases robadas, .256 promedio, .330 OBP, .384 SLG, .714 OPS

El bono no garantiza peloteros élite en Grandes Ligas

El beisbol moderno está inundado de mucho más dinero que hace unos 20 años atrás. Los bonos que se dan a peloteros internacionales es una cantidad impresionante. Sin embargo, está claro que en en plena temporada 2025, eso no crea peloteros élite en Las Mayores.

El dinero ayuda a firmar peloteros que tienen una proyección interesante; pero sin disciplina, ni trabaja duro no se cumple el objetivo. El caso de Caminero y Domínguez es el más claro: uno firmó por 87 mil y es una estrella de la liga, el otro con 5.1 millones no puede afianzarse en su equipo.