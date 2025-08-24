MLB: Este pelotero de los Yankees está muy cerca de perder su puesto como titular

Suscríbete a nuestros canales

La organización de los Yankees de Nueva York atraviesa un momento de incertidumbre con el campocorto, Anthony Volpe. Sus problemas defensivos se han convertido en uno de los temas más polémicos de este 2025 y su estatus dentro del roster activo podría cambiar para el último mes de la ronda regular.

El pelotero de 24 años ha tenido múltiples problemas a lo largo del año con su producción ofensiva. Por si fuera poco, a pesar de que es un ganador del Guante de Oro, su defensiva es de los aspectos más criticados en la actualidad.

En lo que va de campaña, registra un total de 17 pecados. No solo es el líder del equipo en este apartado, sino que es el campocorto de la Liga Americana con más errores.

Anthony Volpe – Yankees de Nueva York

Ante esta situación, según el periodista de MLB, Bryan Hoch, el mánager de los “Bombarderos”, Aaron Boone, dejó abierta la posibilidad de un descanso para el pelotero tras un fin de semana complicado en la serie contra los Medias Rojas de Boston, en el que ha sido duramente criticado y abucheado por sus propios fanáticos.

Más allá del aspecto defensivo, Boone también destacó que Volpe mantiene una actitud positiva y trabajará en corregir detalles técnicos en sus prácticas, con la finalidad de que recupere su confianza y vuelva a tomar un rol protagónico en el roster.

Finalmente, la situación de Anthony Volpe es un reflejo de lo complicada y poco efectiva que es la temporada de los Yankees de Nueva York en el mejor béisbol del mundo.