MLB: Luis Arráez muestra toda su jerarquía ofensiva en este departamento

Suscríbete a nuestros canales

Cuando hay que nombrar un pelotero que logra con facilidad conectar imparables en las Grandes Ligas, es imposible no mencionar el nombre del utility de los Padres de San Diego, Luis Arráez. El venezolano sigue demostrando en este nuevo año que es uno de los toleteros más complicados para un lanzador sacar de out.

El pelotero de 28 años tiene la capacidad de conectar hits con consistencia, contundencia y elegancia a cualquier parte del terreno. Su estilo metódico y su dedicación al estudio del pitcheo han sido una de las claves para que logre ser uno de los mejores bateadores de la Major League Baseball en los últimos años.

Desde la temporada 2023 hasta la actualidad, el criollo registró el promedio de bateo más alto de toda la Major League Baseball cuando enfrentó cuentas con dos strikes, consolidándose como un especialista en el contacto. Con más de 700 apariciones al bate en ese lapso, su promedio de bateo es de .295.

Luis Arráez – Padres de San Diego

Su capacidad para producir en momentos de presión no solo aporta a sus estadísticas individuales, sino que también genera un valor incalculable para su equipo. Por lo tanto, no es cualidad que tenga tres títulos de bateo en sus credenciales y de manera consecutiva.

Antes de la jornada de este domingo 24 de agosto, tiene un total de 124 compromisos disputados, 505 turnos al bate, 53 carreras anotadas, 145 imparables, 28 dobles, cuatro triples, seis jonrones, 47 remolcadas, ocho bases robadas, 26 boletos y promedio ofensivo en .287.

En resumen, la habilidad de Luis Arráez de tener éxito con dos strikes reafirma su estilo de juego y es una virtud que muy pocos peloteros tienen en el mejor béisbol del mundo.