MLB: Juan Soto entra en esta lista histórica de los Mets de Nueva York

Juan Soto no ha hecho otra cosa que disminuir las críticas a su alrededor en este final de temporada en las Grandes Ligas. Si bien es cierto que el dominicano no comenzó el 2025 como era de esperarse, está en camino a cerrar otro año histórico y su primero con el uniforme de los Mets de Nueva York.

El pelotero de 26 años goza de una combinación de poder y disciplina que pocos peloteros han podido sostener en la Major League Baseball. Su concentración y estrategia en la caja de bateo es una de las cualidades que lo distinguen y lo hacen alcanzar el éxito en este máximo nivel.

Durante la serie de este fin de semana que está disputando el conjunto metropolitano ante los Bravos de Atlanta, el dominicano alcanzó las 100 bases por bolas en la campaña. Esta es la sexta ocasión en su carrera que consigue esta cifra redonda desde que subió a la MLB en 2018.

Juan Soto entra en la historia de los Mets

Antes de la jornada de este domingo 24 de agosto, Soto tiene 102 pasaportes y se colocó en el segundo lugar histórico de la franquicia en una sola temporada, únicamente superado por los 125 que consiguió John Olerud en 1999, según la periodista de MLB, Sarah Langs.

Por si fuera poco, el hombre de los 765 millones de dólares supera marcas emblemáticas, dejando atrás los 97 pasaportes negociados por Olerud en 1998, Darryl Strawberry en 1987 y Keith Hernández en 1984, respectivamente.

Más allá de la estadística, el nombre de Juan Soto ya impacta en los récords de los Mets de Nueva York y aún le queda un mes por delante en el calendario para quedarse en solitario como el pelotero con más bases por bolas en una sola temporada por esta franquicia en el mejor béisbol del mundo.