¡Skenes destronado! Este lanzador posee la mejor efectividad de MLB

Tras una impecable salida, el pasado 22 de agosto, ante Guardianes de Cleveland, Nathan Eovaldi contribuyó enormemente en la victoria 4-3 de Rangers de Texas.

Pese a no apuntarse el triunfo, sus 7 episodios de apenas una carrera y 4 hits, fue la clave del triunfo de los suyos.

Cabe destacar que, cuando éste dejó el montículo, su equipo ganaba 2-1, pero dos carreras del conjunto de Ohio -en el octavo inning- motivaron la remontada y walk-off posterior.

Un referente de su rotación

Aunque en par de ocasiones ha sido castigado, Eovaldi mantiene su efectividad por debajo de 2.00 desde el 11 de mayo. De hecho, solo en una oportunidad (el 11 de agosto) permitió 5 carreras, hasta ahora.

Es por ello que, no es coincidencia que sea actualmente el mejor de la rotación, pese a tener menos apariciones (22) que el experimentado Jacob DeGrom (24), Patrick Corbin (24) y Jack Leiter (23). Incluso, es líder en juegos ganados con su récord de 11-3 pese a tener menos aperturas.

Aún así, con 130 entradas completas, lidera en porcentaje de carreras limpias entre todos los pitchers calificados estadísticamente, quitándole el trono al estelar novato Paul Skenes desde el pasado viernes.

Hasta ahora, Nathan ostenta efectividad de 1.73, mientras que el serpentinero de Piratas de Pittsburgh mantiene ERA de 2.16, pero ha lanzado 24 innings más que Eovaldi en lo que va de temporada (154.0 IP).