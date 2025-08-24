Resultados MLB: 23 de agosto de 2025 (+video)

Suscríbete a nuestros canales

Durante el inicio del fin de semana se efectuó una gran jornada de las Grandes Ligas y la cartelera estuvo repleta. Por ende, hay que observar cómo quedaron los resultados en cada una de las plazas.

Los choques más llamativos fueron: el de los Medias Rojas de Boston contra los Yankees de Nueva York y el de Dodgers de Los Angeles ante Padres de San Diego, donde se repitieron los mismos ganadores del día viernes.

Resultados MLB:

- Medias Rojas de Boston 12-1 Yankees de Nueva York

- Azulejos de Toronto 7-6 Marlins de Miami

- Nacionales de Washington 4-6 Phillies de Philadelphia

- Reales de Kansas 2-4 Tigres de Detroit

- Rockies de Colorado 1-5 Piratas de Pittsburgh

- Guardianes de Cleveland 0-10 Rangers de Texas

- Astros de Houston 9-8 Orioles de Baltimore

- Gigantes de San Francisco 7-1 Cerveceros de Milwaukee

- Mellizos de Minnesota 3-7 Medias Blancas de Chicago

- Mets de Nueva York 9-2 Bravos de Atlanta

- Rojos de Cincinnati 1-10 Cascabeles de Arizona

- Dodgers de Los Angeles 1-5 Padres de San Diego

- Cachorros de Chicago 12-1 Angelinos de Anaheim

- Atléticos de Oakland 2-1 Marineros de Seattle