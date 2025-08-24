Resultados MLB: 23 de agosto de 2025 (+video)

Durante el inicio del fin de semana se efectuó una gran jornada de las Grandes Ligas y la cartelera estuvo repleta. Por ende, hay que observar cómo quedaron los resultados en cada una de las plazas.
Los choques más llamativos fueron: el de los Medias Rojas de Boston contra los Yankees de Nueva York y el de Dodgers de Los Angeles ante Padres de San Diego, donde se repitieron los mismos ganadores del día viernes.
Resultados MLB:
- Medias Rojas de Boston 12-1 Yankees de Nueva York
- Azulejos de Toronto 7-6 Marlins de Miami
- Nacionales de Washington 4-6 Phillies de Philadelphia
- Reales de Kansas 2-4 Tigres de Detroit
- Rockies de Colorado 1-5 Piratas de Pittsburgh
- Guardianes de Cleveland 0-10 Rangers de Texas
- Astros de Houston 9-8 Orioles de Baltimore
- Gigantes de San Francisco 7-1 Cerveceros de Milwaukee
- Mellizos de Minnesota 3-7 Medias Blancas de Chicago
- Mets de Nueva York 9-2 Bravos de Atlanta
- Rojos de Cincinnati 1-10 Cascabeles de Arizona
- Dodgers de Los Angeles 1-5 Padres de San Diego
- Cachorros de Chicago 12-1 Angelinos de Anaheim
- Atléticos de Oakland 2-1 Marineros de Seattle