MLB

Resultados MLB: 23 de agosto de 2025 (+video)

Por Meridiano

Domingo, 24 de agosto de 2025 a las 12:28 am

Los Medias Rojas de Boston mantienen su yugo sobre los Yankees de Nueva York 

Suscríbete a nuestros canales

Durante el inicio del fin de semana se efectuó una gran jornada de las Grandes Ligas y la cartelera estuvo repleta. Por ende, hay que observar cómo quedaron los resultados en cada una de las plazas.

NOTAS RELACIONADAS

Los choques más llamativos fueron: el de los Medias Rojas de Boston contra los Yankees de Nueva York y el de Dodgers de Los Angeles ante Padres de San Diego, donde se repitieron los mismos ganadores del día viernes.

Resultados MLB:

- Medias Rojas de Boston 12-1 Yankees de Nueva York 

- Azulejos de Toronto 7-6 Marlins de Miami

- Nacionales de Washington 4-6 Phillies de Philadelphia 

- Reales de Kansas 2-4 Tigres de Detroit 

- Rockies de Colorado 1-5 Piratas de Pittsburgh 

- Guardianes de Cleveland 0-10 Rangers de Texas 

- Astros de Houston 9-8 Orioles de Baltimore 

- Gigantes de San Francisco 7-1 Cerveceros de Milwaukee 

- Mellizos de Minnesota 3-7 Medias Blancas de Chicago 

- Mets de Nueva York 9-2 Bravos de Atlanta 

- Rojos de Cincinnati 1-10 Cascabeles de Arizona 

- Dodgers de Los Angeles 1-5 Padres de San Diego 

- Cachorros de Chicago 12-1 Angelinos de Anaheim 

- Atléticos de Oakland 2-1 Marineros de Seattle 

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Hipismo La Rinconada MLS NBA
Domingo 24 de Agosto de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
MLB