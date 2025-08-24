Juegos para este domingo 24 de agosto en la MLB (+video)

NOTAS RELACIONADAS
Durante este domingo, 24 de agosto de 2025, se dará fin a otra semana en la presente temporada del mejor beisbol del mundo, la cual tendrá muchos choques interesantes y por lo tanto, repasaremos la cartelera a continuación.
Igualmente también se le dará fin a las series del fin de semana, con el último de cuatro enfrentamientos entre los mayores rivales de la gran carpa. En lo que respecta a la representación venezolana Ranger Suárez se subirá a la lomita en busca de otra salida notable.
Juegos para hoy en la MLB:
- Rockies de Colorado vs Piratas de Pittsburgh 12:05pm
- Cardenales de San Luis vs Rays de Tampa Bay 12:10pm
- Astros de Houston vs Orioles de Baltimore 1:35pm
- Mets de Nueva York vs Bravos de Atlanta 1:35pm
- Nacionales de Washington (Jake Irvin) vs Phillies de Philadelphia (Ranger Suárez) 1:35pm
- Reales de Kansas City vs Tigres de Detroit 1:40pm
- Azulejos de Toronto vs Marlins de Miami 1:40pm
- Mellizos de Minnesota vs Medias Blancas de Chicago 2:10
- Gigantes de San Francisco vs Cerveceros de Milwaukee 2:10pm
- Guardianes de Cleveland vs Rangers de Texas 2:35pm
- Cachorros de Chicago vs Angelinos de Anaheim 4:07pm
- Rojos de Cincinnati vs Cascabeles de Arizona 4:10pm
- Dodgers de Los Angeles vs Padres de San Diego 4:10pm
- Atléticos de Oakland vs Marineros de Seattle 4:10pm
- Medias Rojas de Boston vs Yankees de Nueva York 7:00pm.