Juegos para este domingo 24 de agosto en la MLB (+video)

Suscríbete a nuestros canales

Durante este domingo, 24 de agosto de 2025, se dará fin a otra semana en la presente temporada del mejor beisbol del mundo, la cual tendrá muchos choques interesantes y por lo tanto, repasaremos la cartelera a continuación.

Igualmente también se le dará fin a las series del fin de semana, con el último de cuatro enfrentamientos entre los mayores rivales de la gran carpa. En lo que respecta a la representación venezolana Ranger Suárez se subirá a la lomita en busca de otra salida notable.

Juegos para hoy en la MLB:

- Rockies de Colorado vs Piratas de Pittsburgh 12:05pm

- Cardenales de San Luis vs Rays de Tampa Bay 12:10pm

- Astros de Houston vs Orioles de Baltimore 1:35pm

- Mets de Nueva York vs Bravos de Atlanta 1:35pm

- Nacionales de Washington (Jake Irvin) vs Phillies de Philadelphia (Ranger Suárez) 1:35pm

- Reales de Kansas City vs Tigres de Detroit 1:40pm

- Azulejos de Toronto vs Marlins de Miami 1:40pm

- Mellizos de Minnesota vs Medias Blancas de Chicago 2:10

- Gigantes de San Francisco vs Cerveceros de Milwaukee 2:10pm

- Guardianes de Cleveland vs Rangers de Texas 2:35pm

- Cachorros de Chicago vs Angelinos de Anaheim 4:07pm

- Rojos de Cincinnati vs Cascabeles de Arizona 4:10pm

- Dodgers de Los Angeles vs Padres de San Diego 4:10pm

- Atléticos de Oakland vs Marineros de Seattle 4:10pm

- Medias Rojas de Boston vs Yankees de Nueva York 7:00pm.