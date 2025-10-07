Yegua de mucho cuidado que montó Gustavo Calvente vuelve y anuncia sorpresa en el 5y6 nacional

Suscríbete a nuestros canales

El tercer meeting de la temporada 2025 llega a su quinta semana de acción este próximo domingo en el hipódromo La Rinconada con la realización de la reunión número 39 que trae consigo una programación de 12 emocionantes carreras que incluyen dos selectivas, en un programa que dará inicio a la 1:00 pm.

Datos hípicos: Reaparece La Rinconada Gustavo Calvente

La yegua madura, Essencial White (número 8) hará su reaparición a la pista de Coche luego de 308 días sin correr, alojada ahora en la cuadra de Henry Trujillo y está lista para participar en la séptima carrera, primera válida en una prueba especial para yeguas nacionales e importadas de seis y más años, ganadoras de 2 y 3 carreras.

Para esta ocasión contará con la monta del jinete aprendiz Ángel Ybarra y un efectivo descargo de tres kilos, en defensa de los colores del Stud “M.M”. Posee hasta ahora campaña de 19 actuaciones para tres triunfos.

Su última actuación fue en la Copa “Tribunal Supremo de Justicia”, en la última reunión del año pasado. En aquella prueba de 1.400 metros, el ejemplar ocupó la segunda casilla, montado por el jinete argentino Gustavo Calvente, en una carrera ganada por Yaqui Desings.

Essencial White es una hija del semental Farraj en Green White por Fast As A Cat, nacida y criada en el Haras La Celeste que para esta ocasión regresa con los implementos: Cc (Casquillos Correctivos), BB (Bozal Blanco), Gr (Gríngolas) M (Martingala) y La (Lengua Amarrada).

Ejercicios Previos: La Rinconada Reaparece Datos

Sep 19 O. Medina E/S 14,2 27,4 40,4 53,3 (800) 66,1 2P 80 4P 95/cómoda con remate de 12,4.

Oct 04 O. Medina E/S 14,2 27,1 39,3 52,1 65,2 (1000) 78,1 2P 91/ muy bien y mejorando con remate de 13,1. Dio a conocer la División de tomatiempos del INH.