Impacto importado: Potro con pedigrí sobresaliente debuta en La Rinconada y sus ejercicios previos dicen que es muy veloz

El Hipódromo La Rinconada tiene todo listo para su reunión número 39 este domingo 12 de octubre. El óvalo de Coche promete una jornada vibrante con la disputa de dos pruebas selectivas y el estreno de varios ejemplares que generan gran expectativa.

Se espera que la jornada brinde un gran espectáculo, impulsada por la presencia de purasangres de excelente papel.

El Debut Estelar de Charrasqueado en la Segunda Carrera: La Rinconada

Un caso particular que acaparará la atención se dará en la segunda carrera de la tarde, una especial para potros nacionales e importados de dos años, debutantes o no ganadores.

La nómina está compuesta por siete participantes, de los cuales cuatro harán su debut oficial en la arena capitalina. Con el número 7 en el paddock, se presentará Charrasqueado, con la monta de Jaime Lugo y el entrenamiento de Parilli Araujo.

Aunque nacido y criado en el Haras La Orlyana, el entorno genético de este potro es netamente internacional: su pedigrí está repleto de figuras destacadas en la hípica de Estados Unidos.

Linaje de Élite: Conexión con la Breeders’ Cup y un Campeón Histórico

El pedigrí de Charrasqueado revela una línea de sangre de alto nivel:

Padre: Leinster. Un ejemplar con una campaña sobresaliente de seis triunfos en 24 actuaciones en óvalos de renombre como Keeneland, Churchill Downs, Saratoga y Gulfstream Park. Su mayor logro fue figurar en años consecutivos en el prestigioso Breeders’ Cup Turf Sprint (Grado 1) en 2019 y 2020.

Abuelo Materno: Holy Bull. Un verdadero campeón cuya trayectoria habla por sí misma. Acumuló 13 triunfos en 16 actuaciones y una producción que superó los 2 millones de dólares. Fue protagonista en recintos de ganadores de carreras de Grado 1 como el Futurity Stakes, el Florida Derby y el Travers Stakes, entre otros.

Si bien la madre, Holyano, tuvo una campaña modesta (ganó un Maiden Special Weight en Woodbine), la combinación de un padre figurador de la Breeders’ Cup y el linaje de Holy Bull coloca a Charrasqueado como uno de los debuts más llamativos de la jornada dominical.

Ejercicios: La Rinconada Potro

Sep 26: J. Lugo E/S 14,2 25,4 38 (600) 50,4 2P 65/ veloz y muy bien con remate de 12,1.

Oct 03: J. Aray E/S 27,2 39,2 52,3 (800) 67,4/ salió al tiro, cómodo con remate de 13,1. Así se observa en la hoja de trabajos publicada por el Instituto Nacional de Hipódromos.