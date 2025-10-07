Todo lo que debe saber del VI Clásico “Virgilio Decán” (GIII) en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

El Hipódromo La Rinconada se vestirá de gala este domingo 12 de octubre para celebrar una de las citas más importantes del calendario: el VI Clásico Virgilio Decán (Grado 1).

La prueba central de la reunión 39 se disputará en 1.200 metros y será la quinta válida del popular 5y6 Nacional, con hora de partida pautada a las 5:10 de la tarde.

Homenaje al “Príncipe de la Narración”

Este clásico rinde tributo a la figura cumbre de la narración hípica venezolana, Virgilio Decán, mundialmente conocido por su apodo: “Aly Khan”.

Nacido en Ciudad Bolívar el 13 de julio de 1931 y fallecido en 2022, el "Príncipe de la Narración" construyó un ciclo histórico en la comunicación del deporte, dejando un legado inigualable. Con su voz, dicción y estilo único, ocupó el primer lugar de sintonía por más de 50 años con su icónico programa "Monitor Hípico". Su estándar de calidad es el modelo a seguir para las nuevas generaciones de narradores hípicos en el país.

Datos Clave del VI Clásico

El VI Clásico Virgilio Decán (G1) de este año presenta varios hechos de interés:

1. Jinetes Buscan Reivindicación

De los nueve participantes inscritos, solo dos de los jinetes ganadores en ediciones anteriores tendrán la opción de revalidar su victoria: Robert Capriles (ganador con Skyhook en 2019) y Hemirxon Medina (ganador con Ping Pong en 2024). Los participantes buscarán unirse a la prestigiosa lista de vencedores:

Año Ganador Distancia Jinete Tiempo (Mts.) 2019 Skyhook 1.600 Robert Capriles 98.2 2020 Switch Hitter 1.800 Adrián Castellano 114.3 2022 Trago Amargo 1.200 Francisco Urdaneta 70.1 2023 Strength Mask 1.200 Johan Aranguren 70.4 2024 Ping Pong 1.200 Hemirxon Medina 72.1

2. La Marca de Velocidad y la Distancia

Si bien la carrera se ha disputado en tres distancias diferentes, este domingo se correrá en la habitual de 1.200 metros. El mejor tiempo para el recorrido actual data del año 2022, cuando Trago Amargo, bajo la conducción de Francisco Urdaneta, detuvo el cronómetro en 70.1 segundos.

3. El Debut de la Velocidad Importados

Un hecho destacable es que, por primera vez en la historia de este clásico, participarán dos ejemplares importados: Fleet Street y Ekati King. De ganar, cualquiera de ellos inscribiría su nombre en la historia de la selectiva. Este hito sería especialmente significativo para Fleet Street, quien, además, es la única yegua inscrita en la carrera.

Con la mesa servida y la historia lista para escribirse, la reunión 39 en La Rinconada promete ser una jornada inolvidable. Desde el atractivo del 5y6 nacional hasta la emoción del Clásico en honor a Virgilio Decán "Aly Khan", la afición hípica tendrá múltiples razones para llenar las tribunas.

La presencia de purasangres de pedigrí y la posibilidad de que un ejemplar importado rompa la tradición en la selectiva, solo aumenta la adrenalina. Todo está listo para una gran tarde de carreras, donde la suerte y el talento definirán a los nuevos protagonistas del calendario hípico.