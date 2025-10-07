¿Quién es Juan Rojas? De entrenar con Brasil a ser convocado por la Vinotinto

Suscríbete a nuestros canales

Una promesa emergente del fútbol venezolano ha acaparado la atención en la más reciente convocatoria de la Vinotinto.

Se trata de Juan Rojas, un joven portero de tan solo 17 años que ha sido llamado de última hora por el seleccionador Oswaldo Vizcarrondo para unirse a la concentración en Miami, con miras a los amistosos internacionales contra Argentina y Belice.

¿Quién es Juan Rojas?

Juan Rojas es un guardameta de la categoría 2008, originario de Valencia, estado Carabobo, en Venezuela. A pesar de su corta edad, su potencial ha sido evidente, lo que le ha valido su primera citación con la selección mayor.

Actualmente desarrolla su carrera en el fútbol de los Estados Unidos. Es jugador del Orlando City B, el equipo de reserva del Orlando City SC que compite en la MLS Next Pro.

Con una imponente estatura de 1.93 metros, posee las características físicas que se valoran en un portero moderno, combinando juventud con una gran proyección.

Experiencia con la "Canarinha"

Un detalle particular en la formación de Juan Rojas es su experiencia como "sparring" de la selección de Brasil en el año 2024. En esa oportunidad, tuvo la inestimable experiencia de compartir y entrenar junto a figuras mundiales, incluyendo al reconocido portero del Liverpool, Alisson Becker.

Este rol de entrenamiento con una selección de primer nivel como la "canarinha" le proporcionó una visión temprana de la exigencia del fútbol de élite. Solo 16 meses después de esa experiencia, recibe su propia oportunidad de formar parte de una selección absoluta, la de su país, la Vinotinto.

El llamado de Juan Rojas se alinea con la estrategia de la selección venezolana de observar y dar oportunidades a sus jóvenes talentos que se forman en el exterior, asegurando la renovación generacional y la competitividad futura del equipo nacional.