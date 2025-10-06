Vinotintos llegan en racha para enfrentar a Argentina y Belice

Suscríbete a nuestros canales

La Vinotinto se prepara para iniciar un nuevo ciclo, aunque sea de manera interina, bajo el mando de Oswaldo Vizcarrondo. El excapitán asume el banquillo de la Absoluta de cara a la próxima doble fecha FIFA, donde enfrentarán a Argentina y Belice.

La convocatoria de Vizcarrondo, notablemente amplia y marcada por una inyección de sangre joven, ha generado una gran expectativa, y el rendimiento de varios jugadores este fin de semana en sus clubes ha disparado el optimismo de la afición.

Increíble rendimiento de los criollos

La noticia más emocionante para el cuerpo técnico son los dobletes anotados por tres de los convocados, demostrando que la Vinotinto contará con delanteros y mediocampistas con la puntería afinada.

Gleiker Mendoza (FC Kryvbas - Ucrania): El delantero venezolano fue la figura indiscutible de su equipo en la Liga Premier de Ucrania al marcar un doblete, frente al FC Kudrivka.

Jesús Ramírez (CD Nacional - Portugal): En la Liga de Portugal, Ramírez emuló a su compatriota y también firmó un doblete con el CD Nacional. El atacante llega a la concentración con la confianza por las nubes, ofreciendo una opción fresca y efectiva en el frente de ataque.

Juanpi Añor (Volos FC - Grecia): El mediocampista ofensivo se reencontró con su mejor nivel en la Primera División de Grecia, contribuyendo con dos goles para el Volos FC.

Juventud y solidez en defensa

La apuesta de Vizcarrondo por la juventud no solo se centra en el ataque, sino también en las líneas defensivas, donde dos jóvenes brillaron con luz propia:

Teo Quintero (Sparta Rotterdam - Países Bajos): En uno de los partidos más exigentes del fin de semana, el zaguero fue titular en el empate 3-3 contra el Ajax, jugando como lateral izquierdo. Su rendimiento en la defensa fue catalogado como uno de los más destacados de su equipo.

Gustavo Caraballo (Orlando City II - Estados Unidos): En la MLS Next Pro, el extremo de 17 años repartió una asistencia para el Orlando City II ante FC Cincinnati 2.

El gran momento de forma de estos Vinotintos es la mejor noticia posible para un proceso que se inicia con la doble fecha FIFA. Ambos amistosos servirán como el primer gran test para medir la ambición y el carácter de esta nueva etapa con Oswaldo Vizcarrondo al frente.