Telasco Segovia vuelve a ser figura con Inter Miami en la MLS

El Inter Miami sumó su segundo triunfo al hilo al enfrentar este sábado al New England Revolution en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, asegurando así la clasificación directa a los play-offs de la Major League Soccer.

Las grandes figuras serían Lionel Messi, quien firmaría un hat-trick de asistencias, Tadeo Allende y Jordi Alba, quienes anotaron sendos dobletes, y el venezolano Telasco Segovia, quien asistió el último gol de 'Las Garzas'

Precisamente, este último volvió a contribuir con un gol para la escuadra de la Florida luego de un mes, cuando asistió un gol en semifinales de Leagues Cup ante Orlando City. Del mismo modo, no marcaba ni asistía en MLS desde el 20 de julio, cuando anotó doblete contra New York Red Bulls.

Su cuarta asistencia del año

A los 63 minutos de partido, el barquisimetano se metería en el área rival y, lejos de disparar, le mandaría el balón a un Jordi Alba que estaba descubierto y que, posteriormente, anotaría su segundo tanto de la noche.

Con ese pase de gol, ya son cuatro las asistencias que posee en la presente campaña en la MLS, donde también posee siete goles. En 2025, acumula doce dianas en todas las competencias entre club y selección.