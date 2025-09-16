Vea el mensaje de aliento de Javier Mascherano a Telasco Segovia (+ Video)

Suscríbete a nuestros canales

Una etapa complicada en la carrera del joven Telasco Segovia ha sido la derrota de la selección venezolana de fútbol frente a Colombia, la cual le deja fuera de la Copa del Mundo de Estados Unidos-México-Canadá 2026.

Pese a que el mediocampista venezolano abrió el marcador, la ofensiva cafetera fulminó a 'La Vinotinto', que perdería su cupo al repechaje después de que Bolivia venciese a Brasil y le arrebatase el séptimo puesto en la clasificación.

Luego de aquel revés y de reincorporarse al Inter Miami, su entrenador Javier Mascherano salió a respaldarlo: "Claramente hay que mostrarle apoyo y, sobre todo, hacerle entender que no se termina el mundo".

"Es un momento jodido porque traía muchísima ilusión de poder alcanzar la posibilidad de tener el repechaje para un Mundial, algo muy importante para un jugador", añade el argentino, calificando el disputar una Copa del Mundo como "el sueño máximo" de cualquier futbolista.

Enfocarse en play-offs

Aun así, le menciona que el fútbol es un deporte que consiste en "levantarse y caerse", un ciclo constante. Del mismo modo, le anima a asumir nuevos retos, especialmente, "terminar la temporada de la mejor manera" con su club.

"Lo importante es llegar a los play-offs, para tratar de conseguir lo que se nos estuvo escapando durante la temporada", finaliza Mascherano, en referencia al momento complicado que atraviesan 'Las Garzas' de cara a la clasificación.