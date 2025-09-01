Las caídas de Javier Mascherano desde que es entrenador del Inter Miami

Suscríbete a nuestros canales

El camino de Javier Mascherano al frente del Inter Miami en esta temporada de la MLS no ha sido fácil. Marcado por desafíos y resultados adversos.

Bajo la dirección técnica de Javier Mascherano, el equipo fue eliminado en las semifinales de la CONCACAF Champions Cup y en los octavos de final del Mundial de Clubes. Además, cayeron en la final de la Leagues Cup.

Actualmente, el equipo se encuentra en la sexta posición de la Conferencia Este de la MLS, con 46 puntos. El primero es el club de Philadelphia quien acumula 57 pts.

Mascherano no encuentra camino en MLS

Mascherano, no ha podido conquistar victorias decisivas desde que es el entrenador del Inter Miami. En la rueda de prensa luego de ser eliminado en el Mundial de Clubes, el argentino sentenció “Ni pienso en el Mundial de Clubes, sería un error (...) En mi vida deportiva me han tocado más situaciones de estas, que de las otras. Y si bien jugamos para ganar, me gusta el desafío de salir rápido de este momento", sentenció.