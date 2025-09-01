Seattle Sounders le arrebata la Leagues Cup al Inter Miami de Messi

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo se celebró en el Lumen Field de Seattle la Gran Final de la Leagues Cup entre Seattle Sounders e Inter Miami, siendo estos los dos mejores equipos de este certamen que reúne a los clubes de la Major League Soccer y la Liga MX.

La escuadra local hizo historia esta noche al alzarse con su primer título en el certamen, derrotando con contundencia a 'Las Garzas' en una final disfrutada ante casi setenta mil espectadores.

Osaze de Rosario abrió el marcador a los veintiséis minutos. Si bien los de la Florida intentaron repetir la hazaña de las semifinales, donde Lionel Messi protagonizó una remontada espectacular ante Orlando City, anotando dos goles y una asistencia, en los últimos minutos todo se terminó de derrumbar.

Primer título para Seattle

Un penal de Alex Roldán y un tercer gol de Paul Rothrock hicieron que Seattle se redimiese de su actuación en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA y se alzase con el título internacional en casa.

Con este logro, Seattle Sounders logra completar un palmarés impresionante: todos los trofeos disponibles a nivel regional (MLS Cup, US Open Cup, Concachampions y Leagues Cup), reflejo de un proyecto sólido y ambicioso. La Leagues Cup, además, asegura su participación en la próxima Copa de Campeones de la Concacaf.