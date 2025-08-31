Lamine Yamal avisa al FC Barcelona (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

La tercera jornada de LaLiga dejó un resultado inesperado para el FC Barcelona, que dejó puntos en el campo de Vallecas en su duelo contra el Rayo Vallecano. En ese partido, el tanto inicial de Lamine Yamal no pudo ser suficiente para llevarse los tres puntos y seguir desde la cima del certamen.

El extremo de los culés al 40' del partido transformó por gol un penal sentenciado por el árbitro Mateo Busquets, en una jugada justamente suya en la a base de recortes se llevó un golpe en su rodilla izquierda del lateral Che Chavarría.

El mismo se encargó de la ejecución desde los once pasos, después de una charla con su compañero Raphinha, quien inicialmente parecía el encargado de tomar la responsabilidad.

Con esto sobre la mesa, finalizado el encuentro, el jugador fue consultado por la transmisión oficial de LaLiga sobre su cobro y la decisión de patearlo, a lo que no dudó en enviar un mensaje a todo el equipo.

Lamine Yamal avisa que está listo

El canterano culé hoy tiene sobre sus hombros apenas 18 años, una edad con la que maravilla a millones en el mundo, pero con la que aún no se había ganado el derecho de ser el pateador oficial de los penales en el FC Barcelona.

Sin embargo, él se siente listo y en sus declaraciones lo dejó completamente claro que está: "con la confianza para chutar. Me lo han hecho a mí. Quiero ayudar al equipo y si me dan la responsabilidad, yo encantado".

Hasta ahora, este trabajo ha venido siendo desempeñado por Robert Lewandowski cuando está dentro del terreno de juego y luego por Raphinha, pero ya no se podrá descartar al talentoso jugador de La Masía.

Sobre el partido, Lamine también dejó otras impresiones, que entiende fueron claves para la dejada de puntos en Vallecas. "Este es un campo muy difícil, nos ha faltado intensidad porque no hemos puesto la misma que en otros partidos, pero hay que aprender de esto. Tras el parón hay que volver a tener la intensidad del año pasado y ganar lo máximo posible".

Y añadió: "No es la culpa del empate, ellos han metido el gol a balón parado. Tenemos que seguir con nuestro juego, nuestra idea hasta el final e intentar ganar. En su gol han hecho el cambio y ha rematado solo".

Con todo esto, Lamine Yamal sumó su segundo gol en LaLiga en tres partidos, para quedar a solo un tanto del liderato de este apartado, hoy en manos de Adrián Liso (Getafe), Kylian Mbappé (Real Madrid) y Tajon Buchanan (Villarreal).