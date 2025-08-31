Así llega Yangel Herrera para firmar con su nuevo equipo (+ Video)

Suscríbete a nuestros canales

A pocas horas de cerrar el mercado de fichajes, el mediocampista venezolano Yangel Herrera aterrizó este domingo en San Sebastián para culminar su traspaso a la Real Sociedad. El jugador ya está alojado en el Hotel Costa Vasca para firmar su contrato en las próximas horas.

El acuerdo entre clubes está cerrado por una suma estimada en quince millones de euros, y se da por hecho su incorporación a la plantilla 'txuri urdin' desde este domingo. La operación se suma a la actividad frenética en el mercado de fichajes de la Real, que apura las salidas de jugadores como Sadiq Umar, Sheraldo Becker y Álvaro Odriozola.

Pese a su lesión muscular, estimada entre 6 y 8 semanas, Herrera reúne el perfil solicitado por el técnico Sergio Francisco: físico, despliegue continuo y capacidad para equilibrar el mediocampo.

Encuentro con Aramburu

Con sus 27 años y una trayectoria consolidada en LaLiga tras pasos por Granada, Espanyol y Girona, donde fue clave en la histórica clasificación a Champions League, Herrera aporta experiencia, intensidad táctica y capacidad física a la medular donostiarra, aspectos que mejorarán tanto la recuperación como el equilibrio del equipo.

Ahora, la Real Sociedad centra sus esfuerzos en dar la bienvenida oficial a Herrera, quien ahora será nuevo compañero de su compatriota y también amigo de la selección venezolana de fútbol, Jon Mikel Aramburu.