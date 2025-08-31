El Barcelona pincha en Vallecas y baja posiciones en LaLiga (Resumen)

Suscríbete a nuestros canales

La tercera jornada de la Liga Española dejó un resultado inesperado en Vallecas, donde el Barcelona no pudo pasar del empate 1-1 ante un aguerrido Rayo Vallecano. A pesar de las expectativas, el conjunto culé se topó con un rival que jugó de tú a tú, hizo méritos para llevarse la victoria e incluso, evidenció las carencias del equipo de Hansi Flick.

Desde el inicio, el partido fue parejo, con ambos equipos buscando imponer su estilo. El Rayo, con su habitual intensidad, presionó la salida del Barcelona y generó varias oportunidades de peligro.

Joan García el MVP del partido

De no haber sido por la soberbia actuación de Joan García, el resultado pudo ser aún peor para los visitantes. El joven portero culé, en una tarde inspirada, se vistió de héroe y salvó a su equipo en varias ocasiones, demostrando una seguridad y reflejos dignos de un veterano.

A pesar del dominio del Rayo en algunos tramos del encuentro, fue el Barcelona quien logró adelantarse en el marcador. Lamine Yamal abrió la cuenta desde el punto penal en el primer tiempo. Sin embargo, este gol no desanimó a los locales.

El gol de la euforia en Vallecas

La recompensa a la perseverancia del Rayo llegó en el minuto 67. Tras un tiro de esquina, el balón quedó libre en el área culé y Fran Pérez Martínez, sin marca alguna, aprovechó la oportunidad para mandar el balón al fondo de la red.

Con este resultado, el Barcelona perdió una valiosa oportunidad de escalar posiciones y se quedó en el cuarto lugar de la tabla con siete puntos, superado por Villarreal, Athletic Club y Real Madrid.

Por su parte, el Rayo Vallecano, con la satisfacción de haberle plantado cara a uno de los grandes, se ubicó en la décima posición con cuatro unidades. El empate en Vallecas deja claro que la Liga Española será una batalla reñida, y que para el Barcelona, el camino hacia el título no será fácil.