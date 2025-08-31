¿Era penal o no? Así marcó Lamine Yamal su primera pena máxima en LaLiga (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

La tercera jornada de LaLiga de España estaba siendo complicada para el FC Barcelona en el campo de Vallecas ante el conjunto del Rayo Vallecano. Sin embargo, el partido tuvo un punto de inflexión con la apertura del marcador, obra de Lamine Yamal.

El extremo del cuadro culé transformó por gol la sentencia de penal del árbitro Mateo Busquets, quien no se lo pensó dos veces después de la secuencia que el mismo Yamal generó a base de recortes en el área.

El equipo blaugrana sabe que en la jornada ya ganó el Real Madrid y que el Atlético dejó puntos en el camino contra el Alavés, por lo que de mantener este resultado los azulgranas continuarían en la linea de arriba con nueve unidades, sacando hasta siente puntos a los colchoneros.

¿Era penal la jugada contra Lamine Yamal?

En esta edición liguera, en la que los árbitros están tan enfocados, toda acción tiene una lupa particular. Esta favorable a la entidad catalana no es la excepción y se hablará en demasía posterior al compromiso.

Sin embargo, con todas las repeticiones queda muy claro que el principal Mateo acertó con su decisión, después del choque que recibió en su pierna izquierda el extremo barcelonista por parte de Che Chavarría, quien ni siquiera jugó la pelota en ese cruce.

En un tanto que, además, le sirvió a Lamine Yamal para aumentar sus registros goleadores en la presente liga, en la que ya suma dos goles en tres jornadas, en las que ha sido titular indiscutible en el Barcelona de Hansi Flick.