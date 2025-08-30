¿El Barcelona dio respuesta al Chelsea? Así marcha la situación de Fermín

Suscríbete a nuestros canales

El mercado de fichajes en la medianoche del lunes cerrará. El tiempo corre y el interés del Chelsea por Fermín también lo hace. Lo cierto es que, si no se concreta un acuerdo antes del Rayo-Barça programado para este domingo, la opción de su salida quedaría casi descartada, o al menos se generaría con más complicaciones, ya que una operación de este nivel requiere tiempo.

Según fuentes cercanas, Fermín tiene el deseo de continuar en el Barça pero mantiene aún sus dudas. Mientras que, Hansi Flick, en la previa del duelo en Vallecas, asomó una idea “Su corazón es del Barça y creo que se quedará pero el mercado está muy loco”.

El Barcelona pide una buena cifra

Las conversaciones entre el jugador y Deco se han mantenido. Desde el club azulgrana, quieren tenerlo activo, pues es considerado con un jugador muy valioso. Es por eso que, salió a la luz que el Barça lo daría, sólo si hay una mega oferta casi que irrechazable y se acepta la petición del jugador de marcharse.

La realidad más tangible es que el Barça no está dispuesto a aceptar cualquier monto por Fermín. Según fuentes del club, la primera oferta sobre la mesa del Chelsea no logró tener respuesta culé al considerar que, con los 40 millones más algún variable, estaba fuera de lo esperado por los culés.