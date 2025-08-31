LaLiga: Rayo Vallecano 0 vs 1 Barcelona | Lamine Yamal abre el marcador (En vivo)

Suscríbete a nuestros canales

El FC Barcelona ya tiene todo listo para visitar el Estadio de Vallecas y verse cara a cara ante Rayo Vallecano por la tercera jornada de la Liga Española. Los azulgranas esperan sumar una nueva victoria que les permita igualar la línea del Real Madrid y mantenerse en la punta de la clasificación.

Sin embargo, Hansi Flick y su cuerpo técnico saben que esto apenas comienza, por lo que, decidió darle descanso a algunos jugadores que venían siendo titulares en las primeras jornadas del campeonato.

Independientemente, el conjunto catalán saldrá con un once competitivo, con la capacidad necesaria para obtener los tres puntos. La alineación del Barcelona vs Rayo Vallecano será la siguiente:

Joan García; Jules Koundé, Andrea Christensen, Eric García, Alejandro Baldé; Frenkie de Jong, Pedri González, Dani Olmo; Lamine Yamal, Raphinha y Ferrán Torres.

Por su parte, en el banquillo estarán Ronald Araújo, Robert Lewandowski, Pau Cubarsí, Marcus Rashford, Fermín López, Marc Casadó, Gerard Martín, Wojciech Szczęsny, Dro Fernández, Jofre Torrens, Toni Fernández y Diego Kochen.