¡Cuestión de horas! Yangel Herrera pone rumbo a su nuevo equipo (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

La llegada de Yangel Herrera a Donostia no fue discreta. El jugador, que la temporada pasada destacó con el Girona, fue recibido en el aeropuerto de San Sebastián por una multitud de fotógrafos y periodistas, ansiosos por captar el momento.

Las imágenes del criollo, con una sonrisa y un semblante relajado, circularon rápidamente en las redes sociales y los medios de comunicación, sellando visualmente un traspaso que se había estado gestando por varias semanas.

Este recibimiento evidencia el interés y la expectativa que genera el jugador en la afición de la Real Sociedad, que ve en él a un refuerzo de calidad para el centro del campo.

Un encuentro de talentos Vinotintos

Ahora bien, el fichaje de Yangel Herrera no es un hecho aislado, sino que se inscribe en una tendencia creciente de jugadores venezolanos en el fútbol español. En la Real Sociedad, Yangel Herrera se unirá a su compatriota Jon Aramburu, quien también forma parte de las filas del conjunto txuri-urdin.

El ex mediocampista de Manchester City llegaría al equipo vasco con la experiencia de haber jugado en La Liga española y en otros clubes europeos. Su perfil de mediocampista es dinámico y completo: un jugador con gran despliegue físico, buena recuperación de balones, visión de juego para distribuir el balón y una notable llegada al área rival.

La afición y el cuerpo técnico esperan que Herrera se adapte rápidamente y que su aporte sea fundamental para los objetivos del club en la presente temporada, que incluyen tanto la liga doméstica como las competiciones europeas. Ahora solo es cuestión de tiempo para que el club haga el anuncio oficial y presente al venezolano ante su nueva afición.