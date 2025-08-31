Así quedó la tabla de posiciones en LaLiga tras el empate de Barcelona

Suscríbete a nuestros canales

El Barcelona vivió en carne propia la intensidad del Rayo Vallecano en el campo de Vallecas. La visita no salió como se esperaba y el conjunto culé dejó puntos en el camino (1-1), pese al gol de Lamine Yamal, en una jornada en la que su máximo rival, el Real Madrid, sumó de tres.

A su vez, los azulgranas sabían que ganar al Rayo los mantendría en la cima del recién iniciado certamen español, que solo tiene en su recorrido estas tres jornadas disputadas.

Lo cierto es que esa dejada de unidades en el campo de Vallecas le está costando en esta jornada bajar posiciones al equipo dirigido por Hansi Flick, ahora con siete puntos, por los nueve que suman los merengues, que son parcialmente los líderes de esta nueva edición junto al Athletic Bilbao.

Seguido entonces sí están los blaugranas con esos mismos siete puntos que registran clubes como Villarreal y Espanyol, el primero que igualó con Celta (1-1), mientras los 'pericos' ganaron 1-0 a Osasuna.

¿Cómo quedó el resto de LaLiga después del partido de Barcelona?

En la sexta casilla, por los momentos, solo hay un equipo, el Getafe, que suma seis puntos, seguidos de Elche y Betis con cinco unidades. Por su parte, el Rayo Vallecano con la igualdad llegó a la misma senda de puntos del noveno lugar, en posesión del Valencia, con cuatro puntos, los mismos que Alavés.

Desde la casilla 12, con tres unidades, están Sevilla, Osasuna, Celta de Vigo y Real Oviedo, este último de quien hay que destacar que fueron sus primeros tres puntos en el torneo, tras no ganar un partido en la máxima división desde el 27 de mayo de 2001 cuando sacó los puntos ante el Barcelona en el Camp Nou con marcador 0-1.

De ahí en adelante, la sorpresa la ponen dos equipos llamados a protagonizar esta edición como la Real Sociedad y el Atlético de Madrid, hoy en las casillas 16 y 17 con solo dos puntos registrados.

Finalmente, después del partido de Barcelona con el Rayo, el otro torneo -ubicado en el descenso- quedó entre los clubes de Mallorca, Levante y Girona, el primero de los tres con solo un punto, mientras el restante aún no sabe lo que es sumar en LaLiga 2025-26.