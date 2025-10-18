Así fue la presentación de Venezuela en el Miss Grand International 2025

Suscríbete a nuestros canales

La modelo venezolana Nariman Battikha se encuentra en Bangkok, Tailandia compitiendo por la corona del Miss Grand International 2025 y se posiciona como una favorita.

En su presentación, la Miss Grand Venezuela vistió de dorado al igual que el resto de sus compañeras y con una gran sonrisa se presentó ante miles de fanáticos que se encuentran en el recinto para conocer a la sucesora de Christine Juliane Opiaza.

Con su pasarela impecable y soltura en el escenario del Miss Grand International, Nariman Battikha fue aplaudida por muchos en su primera aparición.

Cabe destacar que la venezolana se mantiene como una de las favoritas para ganar el título de belleza.