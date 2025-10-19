LVBP

Así Cardenales de Lara homenajearán a Carlos Rivero

El que fuera jugador de la novena crepuscular anunció su retiro antes de arrancar la campaña

Por

Stefano Malavé Macri
Domingo, 19 de octubre de 2025 a las 01:28 am
Carlos Rivero, expelotero venezolano
Tras quince temporadas en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, Carlos Rivero anunció su retiro del diamante en condición de jugador, habiendo pasado por equipos como Leones del Caracas, Cardenales de Lara y Tigres de Aragua.

Con ochenta cuadrangulares, cien dobles y 350 carreras impulsadas en la pelota venezolana, el barquisimetano puede presumir de haber logrado dos títulos con los crepusculares en las temporadas 2018/2019 y 2019/2020.

Tras haber tomado esta decisión, los Cardenales de Lara han optado por rendirle homenaje este domingo, cuando enfrenten a Tiburones de La Guaira en el Estadio Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto este domingo.

"Un grande se despide", publica la organización larense en sus redes sociales: "Mañana, domingo 19 de octubre, rendimos un merecido homenaje a Carlos Rivero por su increíble carrera".

Rivero, con treinta y siete años de edad, pone fin a una extensa carrera, siendo recordado por caraquistas, tigreros y cardenaleros por una trayectoria donde ha demostrado un importante poderío en la ofensiva.

Beisbol