La Rinconada: Estos son los retirados de la Reunión N°40 del 19-10-2025

El domingo 19 de octubre, a partir de la 1:00 de la tarde en el hipódromo La Rinconada, se tendrá la reunión 40, con una emocionante programación que incluye 12 competencias entre ellas dos pruebas selectivas: Edgar Ganteaume (GII) y Albert H. Cipriani (GII).

El 5y6 Nacional que se supera semana a semana se activa desde la séptima carrera en búsqueda del récord consecutivo número 27 del presente año en recaudación.

La Rinconada: Retirados Caballos Reunión 40

El Instituto Nacional de Hipódromos (INH), como es habitual cada domingo por la mañana, publica un último listado de los ejemplares que han sido retirados de las competencias debido a razones médicas o decisiones reglamentarias. Esta práctica es fundamental para mantener la transparencia y el bienestar de los caballos participantes.

En esta ocasión, se ha informado que tres ejemplares no podrán competir en la reunión 40 de la quinta fecha del tercer meeting del presente año. Esta noticia es relevante para los aficionados y apostadores, ya que la ausencia de estos purasangres puede influir en las expectativas de la carrera y en las estrategias de apuestas.

Los responsables del hipódromo trabajan arduamente para asegurar que todos los ejemplares estén en óptimas condiciones para participar, donde se prioriza siempre su salud y seguridad.

Los ejemplares retirados hasta los momentos en la reunión 40 son:

Carrera 9 #3 Tiz Erin (USA) por Hemorragia pulmonar inducida por el ejercicio.

Carrera 9 #9 Paint White por Claudicación miembro anterior izquierdo.

Carrera 11 #8 Lady Sophia por Tendinitis miembro anterior derecho.