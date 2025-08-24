El histórico Son Heung-min marca este espectacular gol en la MLS (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

Son Heung-min abrió este sábado 23 de agosto su histórico de goles en la Major League Soccer (MLS) primera división del fútbol en Estados Unidos. Recordemos que el coreano que llegó al equipo de Los Ángeles FC hace dos semanas y su camiseta tras su llegada a tierras californianas se convirtió en la más vendida en el mundo.

Son Heung-min marcó su primer gol en la MLS en el minuto 6 frente al Dallas FC. El delantero asiático fue el encargado de cobrar un tiro libre que se clavó en el ángulo que la barrera cubría.

Son Heung-min venda más que cualquiera

Un extraño hecho se generó cuando Son Heung-min llegó al fútbol estadounidense, que en la última década viene reclutando a jugadores que ya no tienen espacio en Europa, uno de ellos es el coreano que con a penas dos semanas con el LAFC, su camiseta se "agotó" en todo el mundo, estableciendo un nuevo estándar en el mercado de la indumentaria deportiva.

Este fenómeno de ventas no es un logro menor para Son Heung-min, ya que superó a superestrellas con mayor nombre que él, como LeBron James, Stephen Curry y hasta Lionel Messi. Sin duda, estas ventas le retornarán al equipo de Los Ángeles los invertido en el fichaje del asiático.