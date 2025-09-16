Así va el historial entre Real Madrid vs Olympique de Marsella

Suscríbete a nuestros canales

Este martes 16 de septiembre, el Real Madrid y el Olympique de Marsella se enfrentarán en la primera jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League, un duelo que marcará su quinto encuentro en la historia.

Los aficionados, con la expectativa por las nubes, se preguntan cuál ha sido el historial de este enfrentamiento, y la respuesta es clara y favorable para los merengues.

Hasta la fecha, los cuatro partidos previos entre ambos clubes, todos en la máxima competición europea, han terminado con victoria para el Real Madrid. Este historial demuestra un claro dominio del club español sobre el francés, y reafirma el estatus de los blancos como uno de los gigantes del continente.

Historial entre ambos

Los primeros dos enfrentamientos se produjeron en la fase de grupos de la temporada 2003-2004. En el primer partido, disputado en el Estadio Santiago Bernabéu, la "Casa Blanca" se impuso con un contundente 4-2. El encuentro de vuelta, en el Stade de Marseille, también fue para los merengues con una victoria por 1-2.

Seis años después, en la temporada 2009-2010, los caminos de ambos equipos volvieron a cruzarse, de nuevo en la fase de grupos. En el partido de ida en Madrid, el equipo local se llevó un cómodo triunfo por 3-0.

¡Dominio merengue!

El último antecedente hasta la fecha se vivió en la última jornada de aquella fase de grupos, donde el Real Madrid volvió a mostrar su superioridad al vencer al Marsella a domicilio con un marcador de 1-3.

Con este historial, los dirigidos por Xabi Alonso sale al campo con la confianza de tener una ventaja psicológica, mientras que el Olympique de Marsella buscará romper la racha negativa y dar la sorpresa en uno de los estadios más emblemáticos del fútbol mundial.