Telasco Segovia deja malas noticias al Inter Miami en la MLS

Suscríbete a nuestros canales

Noticias no tan alentadoras para un venezolano se conoció en las horas más recientes, después de que Telasco Segovia fuera el gran ausente en los entrenamientos de su equipo en la MLS (Major League Soccer) de los Estados Unidos.

El criollo no formó parte de la sesión de este lunes con su Inter Miami y causó sorpresa en distintos sectores. En este momento se desconoce que tipo de lesión tenga el mediocampista, dado que el club aún no ha dejado un comunicado oficial.

Estas molestias llegaron para el venezolano justo a las puertas del próximo juego de su equipo, que disputará una nueva jornada de la MLS este martes 16 de septiembre contra Seattle Sounders FC en el Chase Stadium.

Telasco Segovia estaba en su mejor momento

La nueva situación que estaría enfrentando el volante a su vez se atraviesan en su mejor momento de la temporada, en la que venía sumando buenos registros a su cuenta personal.

Nada más basta con repasar que suma ya hasta 11 goles y tres asistencias con el Inter entre MLS, Mundial de Clubes y la Leagues Cup, unos datos muy esterales siendo él un jugador más retrasado en el campo.

Al mismo tiempo, el futbolista venía de anotar el pasado 9 de septiembre con la Vinotinto, en ese doloroso compromiso para el venezolano, que terminaría por consumar la eliminación de las opciones de Venezuela a meterse en la Copa del Mundo de 2026, después de perder 3-6 contra Colombia en la última fecha de las eliminatorias.

Telasco Segovia en ese partido fue uno de los más destacados en el equipo criollo hasta el momento en el que ocurrió la debacle y los goles empezaron a caer del lado colombiano.