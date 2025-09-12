MLS: Cuáles son los partidos de la jornada de este sábado 13 de septiembre (+Partidos)

Suscríbete a nuestros canales

El fin de semana en la Major League Soccer (MLS) se presenta cargado de emociones y partidos decisivos en la recta final de la temporada regular 2025. Con la lucha por los puestos de playoffs cada vez más apretada, este fin de semana trae duelos que prometen ser vibrantes y de alta competencia. Sin duda, uno de los encuentros más esperados será el que protagonizarán Inter Miami y Charlotte FC, un partido que contará con el regreso estelar de Lionel Messi y que captará la atención de millones de aficionados en toda América.

Inter Miami visitará a Charlotte FC este sábado 13 de septiembre a las 7:30 pm hora de Venezuela, en el Bank of America Stadium de Charlotte, Carolina del Norte. Este encuentro será clave para ambos equipos que buscan mantener sus aspiraciones en la postemporada y promete ser un partido de gran nivel táctico y técnico, con Lionel Messi como protagonista principal.

Los partidos destacados del fin de semana en la MLS

Este fin de semana arrancan varias fechas importantes para los equipos de la Major League Soccer con partidos que marcarán la pelea por los puestos de playoffs. Entre los encuentros más atractivos se encuentran:

Atlanta United FC vs Columbus Crew a las 7:30 PM en el Mercedes-Benz Stadium.



CF Montréal vs St. Louis CITY SC a las 7:30 PM en el Stade Saputo de Montreal.



D.C. United vs Orlando City SC a las 7:30 PM en el Audi Field.



FC Cincinnati vs Nashville SC a las 7:30 PM en TQL Stadium.



New England Revolution vs Toronto FC a las 7:30 PM en Gillette Stadium.



Chicago Fire vs New York City FC a las 8:30 PM en Soldier Field.



San Jose Earthquakes vs LAFC a las 8:30 PM en Levi's Stadium.



Seattle Sounders FC vs LA Galaxy a las 8:30 PM en Lumen Field.



Colorado Rapids vs Houston Dynamo FC a las 9:30 PM en Dick's Sporting Goods Park.



Real Salt Lake vs Sporting Kansas City a las 9:30 PM en America First Field.



Vancouver Whitecaps vs Philadelphia Union a las 9:35 PM en BC Place.



Portland Timbers vs New York Red Bulls y San Diego FC vs Minnesota United FC cierran la jornada nocturna.



Estos encuentros tendrán un gran atractivo para los aficionados al ser parte de la fase decisiva de la temporada que define las posiciones para la postemporada en la MLS.

Inter Miami visita Charlotte

Inter Miami CF busca recuperar terreno en la clasificación visitando a Charlotte FC, club que actualmente está cuatro puntos por encima en la tabla. Tras su final perdida en la Leagues Cup contra Los Angeles FC, Inter Miami regresa al torneo doméstico con la motivación de sumar un triunfo que mantenga la esperanza de alcanzar los playoffs. Lionel Messi será la figura a seguir, quien ya tuvo un regreso importante tras la fecha FIFA y su rendimiento en la selección argentina contra Venezuela.

Charlotte FC, por su parte, llega en una gran forma con una racha positiva que incluye ocho victorias consecutivas en la MLS, lo que los posiciona como un rival muy difícil en su estadio. Será un encuentro donde la fortaleza ofensiva y el talento individual de Messi chocarán contra la solidez defensiva y el ritmo ganador del equipo local.

Este partido del sábado es además un punto de inflexión en la temporada para ambos conjuntos, que deben sacar puntos para consolidar sus aspiraciones de clasificación a la postemporada. La expectativa es alta, no solo por el duelo de equipos, sino por la presencia estelar del astro argentino y la posibilidad de ver un partido con mucha intensidad y alta competencia en la MLS.

En resumen, el fin de semana deportivo de la MLS trae una jornada cargada de duelos competitivos y con especial foco en el Inter Miami, que inicia este nuevo tramo camino a los playoffs con una visita clave a Charlotte FC y un Messi inspirado que puede marcar la diferencia. Los fanáticos del fútbol en Estados Unidos y América Latina estarán atentos a este vibrante encuentro en la MLS 2025.