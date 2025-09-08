MLS: Luis Suárez recibe nueva sanción y estos serán los partidos que se perderá (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Luis Suárez y su equipo, Inter Miami, enfrentan un nuevo revés importante en la temporada de la Major League Soccer (MLS), luego de que la liga impusiera una sanción de tres partidos de suspensión para el delantero uruguayo. Esta suspensión le impedirá participar en los próximos compromisos que el equipo tiene programados: el 13 de septiembre contra Charlotte FC (visitante), el 16 de septiembre frente a Seattle Sounders FC (local) y el 20 de septiembre en casa ante D.C. United.

Esta sanción se suma a los seis partidos de castigo que el uruguayo ya tenía establecidos por el Comité Disciplinario de la Leagues Cup, torneo independiente sancionado por Concacaf, del cual las decisiones no influyen directamente en la MLS pero sí establecen un precedente.

El origen de estas medidas disciplinarias radica en un incidente ocurrido justo después de la final de la Leagues Cup, donde Inter Miami perdió 3-0 ante Seattle Sounders. Luis Suárez protagonizó un altercado que derivó en una agresión física, en la que, tras intercambiar empujones con jugadores rivales, escupió en la cara a Gene Ramírez, encargado de seguridad de Seattle Sounders.

Este acto fue captado en vivo por las cámaras de televisión y generó una reacción inmediata tanto de los organismos disciplinarios como de la MLS. La liga norteamericana actuó amparada en su reglamento interno para imponer esta nueva sanción que afecta la continuidad del jugador en el campeonato local.

Repercusiones para el entorno y otras sanciones

Además de la suspensión para Luis Suárez, la MLS también aplicó castigos a otros involucrados en la trifulca tras la final de la Leagues Cup. Un ejemplo es Steven Lenhart, miembro del Seattle Sounders, a quien se le revocaron sus privilegios de acceso a áreas restringidas como vestuarios y túneles por el resto de la temporada regular y playoffs 2025.

Como consecuencia, Lenhart solo podrá permanecer en áreas de espectadores durante los partidos de local y su acceso será revisado previamente a la próxima temporada. El club Seattle Sounders también fue multado con una penalización económica no revelada por el uso indebido de credenciales relacionadas al incidente.

Este tipo de sanciones refleja la estricta política disciplinaria que la MLS mantiene para preservar el orden y respeto durante sus competiciones, tanto en la cancha como en sus alrededores. En el caso de Luis Suárez, la repercusión es notable ya que el uruguayo es una figura clave para Inter Miami y su ausencia puede afectar el desempeño del equipo, además de marcar un momento delicado en la carrera del futbolista dentro de la liga estadounidense. La combinación de suspensiones en la Leagues Cup y la MLS demuestra cómo los organismos reguladores son enfáticos en sancionar comportamientos antideportivos de alto impacto.

La suspensión de tres partidos impuesta a Luis Suárez por la MLS se suma a una serie de sanciones derivadas de un episodio conflictivo en la final de la Leagues Cup. Este castigo representa un golpe importante para el jugador y su club en un momento crucial de su calendario competitivo, evidenciando la seriedad con la que la liga aborda la disciplina y el respeto en el fútbol profesional.