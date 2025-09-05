Luis Suárez se disculpa tras polémico inconveniente en la Leagues Cup (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Luis Suárez volvió a ocupar los titulares, pero no por sus goles ni su talento dentro del área. Tras la final de la Leagues Cup 2025, el delantero uruguayo protagonizó un gesto antideportivo al escupir a un integrante del Seattle Sounders en medio de la tensión que siguió al pitazo final. El hecho desató críticas inmediatas y puso nuevamente al "Pistolero" en el ojo de la tormenta.

Consciente de la magnitud del incidente, Suárez no tardó en asumir su responsabilidad. A través de su red social Instagram, el atacante de Inter Miami ofreció disculpas públicas, reconociendo que su reacción fue un error y asegurando que aprenderá de lo sucedido.

Luis Suárez asume su error

"Lo primero, quiero felicitar a Seattle Sounders por el triunfo en la Leagues Cup. Pero, sobre todo, quiero pedir disculpas por mi comportamiento al finalizar el partido. Fue un momento de mucha tensión y frustración, donde apenas terminó el partido pasaron cosas que no tendrían que haber pasado, pero eso no justifica la reacción que tuve. Me equivoqué y lo lamento sinceramente. No es la imagen que quiero dar ni frente a mi familia, que sufre por mis errores, ni frente a mi club, que tampoco merece verse afectado por algo así. Me siento mal por lo ocurrido y no quería dejar pasar la oportunidad de reconocerlo y pedir perdón a todos los que se sintieron mal por lo que hice. Sabemos que todavía queda mucha temporada por delante y vamos a trabajar juntos para poder conseguir los éxitos que este club y toda su hinchada se merecen. Un abrazo a todos", escribió el delantero Luis Suárez.

El goleador enfatizó que su enfoque ahora está en el futuro con Inter Miami, equipo con el que ha revitalizado su carrera en Estados Unidos. Suárez prometió canalizar toda su energía en llevar al club a la cima de la MLS y demostrar su compromiso dentro del campo con goles y liderazgo.

Aunque no es la primera vez que el "Pistolero" queda envuelto en polémicas de este tipo, su mensaje busca dar un giro a la narrativa. Luis Suárez pretende dejar atrás el incidente y recuperar la confianza tanto de sus seguidores como de la afición del fútbol internacional.