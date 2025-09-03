¡Mordiscos y polémicas! El historial de sanciones de Luis Suárez

Suscríbete a nuestros canales

El delantero Luis Suárez, casi siempre ha estado en el ojo de la polémica por su conductas dentro del campo. Recientemente, en la final de la Leagues Cup 2025, en donde el Inter Miami fue derrotado 3-0 por Seattle Sounders, el atacante uruguayo escupió a Gene Ramírez, director de seguridad de Seattle Sounders, durante una trifulca que se desató rápidamente al escuchar el pitazo final.

El incidente inició luego de que Suárez habría tomara por el cuello al mediocampista de Seattle Obed Vargas, generando un enfrentamiento que involucró a varios jugadores de ambos equipos. Las imágenes difundidas en redes sociales no tardaron en recibir el rechazo por parte de los aficionados de Seattle y del fútbol, quienes consideraron que este tipo de comportamiento no deberían ocurrir en el fútbol profesional.

Sanciones de Luis Suárez

Este hecho, da lugar para recordar algunas de las sanciones que ha recibido Luis Suárez a lo largo de su carrera profesional: