Luis Suárez agrede a asistente de Seattle Sounders tras perder la final de Leagues Cup

Por Stefano Malavé Macri
Domingo, 31 de agosto de 2025 a las 10:56 pm

El delantero uruguayo tuvo un encontronazo con un miembro del cuerpo técnico rival

La Gran Final de la Leagues Cup, torneo que reúne a los mejores equipos de la Major League Soccer y la Liga MX, terminó con triunfo de Seattle Sounders sobre el Inter Miami en el Lumen Field.

La escuadra local se impuso por goleada luego de que Osaze de Rosario, Alex Roldán y Paul Rothrock destrozasen la portería de 'Las Garzas', quienes perdieron la posibilidad de alzar su segundo título en la competencia.

Luego del partido, se pudo ver a Luis Suárez, delantero del combinado de la Florida, tener una fuerte discusión con un miembro del cuerpo técnico rival, situación en la cual el uruguayo le escupió.

Mal perdedor

El atacante tuvo que ser contenido por el arquero del Inter Miami, Oscar Ustari, para evitar que el conflicto pasara a mayores. Sin embargo, la imagen de Suárez atacando al asistente dio la vuelta al mundo.

Las reacciones en redes no se hicieron esperar, pues distintos usuarios consideraron que Suárez es un "mal perdedor", al mismo tiempo que condenaron su actitud y solicitan que haya sanciones severas en su contra.

