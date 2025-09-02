La interesante reacción de asistente de Seattle Sounders tras escupitajo de Suárez

Suscríbete a nuestros canales

Inter Miami cayó este domingo por marcador de tres a cero en la Gran Final de la Leagues Cup celebrada en el Lumen Field contra Seattle Sounders, que se consagra por primera vez en este torneo.

Dicho partido estuvo cargado de mucha tensión, sobre todo por parte de los jugadores de la escuadra de la Florida, que tuvieron distintos encontronazos con miembros del equipo rival en los minutos finales.

Uno de estos episodios incluyó a Luis Suárez, quien insultó y escupió a Gene Ramírez, asistente en el cuerpo técnico de Seattle Sounders, quien dio declaraciones al respecto luego del compromiso.

En Zona Mixta, el miembro del staff de la oncena campeona de la Leagues Cup bromeó un poco con la situación, manifestando que esperaba algo distinto de Suárez, como "una mordida".

Ramírez hizo referencia a las múltiples polémicas que ha tenido el uruguayo con respecto a sus mordiscos, siendo el más famoso aquel que le dio al italiano Giorgio Chiellini en el Mundial de Brasil 2014, por el cual sufrió una dura sanción.