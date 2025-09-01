Las posibles sanciones a Luis Suárez y Busquets tras gestos antideportivos (+video)

Suscríbete a nuestros canales

El domingo pasado, Seattle Sounders goleó 3-0 al Inter de Miami en la Final de la Leagues Cup, frustrando así las aspiraciones del equipo de Florida que buscaba por segunda vez este torneo en su joven historia.

La primera ocasión que esta divisa ganó la competición fue de la mano de Lionel Messi, cuando recién se incorporaba el argentino al club del legendario ex-jugador, David Beckham.

Sin embargo, la frustración se apoderó del terreno de juego por parte de varios jugadores del conjunto rosado y protagonizaron una escena de violencia lamentable, que tuvo como principales actores al uruguayo Luis Suárez y el español Sergio Busquets.

Imágenes para el olvido

Uno de los momentos que mayor cantidad de reacciones generó en redes sociales, fue sin duda la actitud del histórico delantero charrúa, que encaró y escupió la cara a uno de los miembros del staff técnico del rival.

Sin embargo, ''Busi'' tampoco está libre de culpa, ya que junto a Maximiliano Falcón y Tomás Avilés, se acercaron a sus contrincantes para empujarlos e insultarlos, lo que causó un desenfrenado intercambio violento tras los pitazos finales del partido.

Posibles sanciones

Cabe destacar que, tras lo acontecido, el reglamento de la Leagues Cup establece claramente algunas consecuencias de la conducta antideportiva.

En el caso de Busquets, éste podría enfrentar una sanción de 1 a 6 jornadas por iniciar una pelea; mientras que el desagradable escupitajo de Suárez podría traducirse en 1 o 3 juegos fuera de la convocatoria (además de las sanciones que indique el árbitro en el informe del partido).