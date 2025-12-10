Shakira sorprende al interpretar “Acróstico” con sus hijos en Argentina

Suscríbete a nuestros canales

En su segundo concierto en Buenos Aires, la colombiana Shakira volvió a encender el estadio Estadio José Amalfitani con su gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”, confirmando por qué sigue siendo una de las artistas más grandes de Latinoamérica.

Desde el primer acorde quedó claro que no sería una noche cualquiera sino una repleta de luces, gritos, emoción, y una conexión intensa entre la “manada” que la sigue y su poderosa figura en el escenario.

El momento que paralizó al público de Shakira

El instante más conmovedor de la velada ocurrió cuando Milan y Sasha, de 10 y 12 años respectivamente, subieron al escenario junto a su madre para interpretar por primera vez en vivo la canción “Acróstico”.

Ambos vestidos impecables, con nervios y emoción a flor de piel, entonaron las estrofas dedicadas al amor familiar ante unas 45 mil personas, que recibieron el momento con ovaciones y lágrimas.

Al final de la interpretación, madre e hijos se fundieron en un abrazo que rompió corazones, mientras el público ovacionaba con un coro ensordecedor. Ese instante se volvió viral en redes y rápidamente se posicionó como uno de los momentos más más tiernos del año.

El repertorio que reafirmó su leyenda

La noche no se limitó al momento familiar. Shakira repasó con intensidad parte de su discografía, alternando canciones recientes con himnos que marcaron generaciones. La fusión de géneros, los arreglos modernos y su entrega total hicieron vibrar al estadio desde el primer minuto.

Con “Acróstico” y “Don’t Bother” mostró su lado más íntimo y sensible; con “Te Felicito”, “Hips Don’t Lie” y “Chantaje” volvió a desatar la energía, la sensualidad y el poderío escénico que la caracterizan.